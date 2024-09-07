استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024
وجاءت الأسعار كالتالي:
استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 80 إلى 86 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 85 إلى 185 جنيها.
وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 210 إلى 420 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 210 إلى 420 جنيها.
واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 160 جنيها للكيلو.
استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 200 إلى 300 جنيه.
واستقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 670 إلى 770 جنيها.
ثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 180 إلى 400 جنيها.
استقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 110 إلى 160 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.