استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024



وجاءت الأسعار كالتالي:



استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 80 إلى 86 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 85 إلى 185 جنيها.

وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 210 إلى 420 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 210 إلى 420 جنيها.

‏‎واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 160 جنيها للكيلو. ‏‎

استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 200 إلى 300 جنيه.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 670 إلى 770 جنيها.

‏‎ثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 180 إلى 400 جنيها.

‏‎استقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 110 إلى 160 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.