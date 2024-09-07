قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إنها الوحيدة بين أشقائها التي "ورثت حب التمثيل" عن والدها، موضحة أن أشقاءها يعملون في مجال الفن؛ ولكن ليس كممثلين.

وأضافت خلال لقاء عبر شاشة "cbc" مساء الجمعة، أنها تعلمت من والدها الفنان الراحل فريد شوقي الكثير، مؤكدة أن التمثيل قيمة كبيرة، ويمثل بالفعل قوة ناعمة مؤثرة؛ لكن الأهم هو اختيار الأعمال الجيدة.

وذكرت أن أبرز أعمالها التي مثلت نقاط تحول في حياتها الفنية هي "خالتي صفية، والدير، والضوء الشارد، ويتربى في عزه، والعطار والسبع بنات، والرجل الآخر".

ولفتت إلى أنها قدمت أعمالًا كثيرة كانت سببًا في تحقيق "قفزات ونقلات" في مسيرتها الفنية.

وكشفت أن فتى أحلامها في طفولتها من نجوم الجيل القديم، كان الفنان حسن يوسف، مستطردة: «كنت معجبة بشقاوته وخفة دمه في أفلام الأبيض والأسود، رغم أني لما شاهدته كان وهو كبير، أما في فترة المراهقة فكان فتى أحلامي الفنان وليد توفيق».