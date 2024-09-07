استشهد ثلاثة عناصر من الدفاع المدني اللبناني وأصيب آخران، أحدهما بجروح حرجة، مساء السبت، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة إطفاء في بلدة فرون جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن الحصيلة الأولية لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون، هي استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحالة حرجة.

وشجبت الوزارة، هذا الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي طال فريقا في جهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية، علما بأنه الثاني من نوعه ضد فريق إسعاف في أقل من 12 ساعة.

وأكدت أن إصرار الاحتلال الإسرائيلي على مراكمة هكذا اعتداءات يحظرها القانون الدولي، ليس سوى تأكيد على همجيته ونواياه العدوانية التي لا تترك مجالا لإنجاز مهام إنسانية يفسح لها المجال عادة في أعتى الحروب وأقساها

. ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله" مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الحدودي الفاصل ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.