ضبط 1553 قطعة مواد غذائية فاسدة قبل بيعها بالأسواق في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، مساء اليوم السبت، من ضبط ضبط 1553 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بمركز الحامول، قبل طرحها بالأسواق.

وتلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بدائرة مركز الحامول.

وكانت معلومات وردت للمقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، تفيد قيام صاحب سوبر ماركت بدائرة مركز الحامول، بتجميع كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة طرحها للبيع بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى تشكيل حملة برئاسة رئيس مباحث التموين، وعضوية محمد عبد القوي، مفتش أول التموين بالقسم، وقوة من الشرطة السريين، لمداهمة المكان المشار إليه، وعثرت بداخله على 1553 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها بالأسواق.

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 14206 جنح مركز الحامول لسنة 2024، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.