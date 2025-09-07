سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت هيئة البث الإسرائيلية ان الجيش استبدل قوات اللواء السابع واللواء 188 بجنود من قوات الاحتياط.

واضافت ان الجيش يمنح القوات النظامية قسطا من الراحة استعدادا لمعركة احتلال مدينة غزة، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

واكدت أن القوات النظامية ستجري تدريبات عسكرية قبل العودة إلى القتال في مدينة غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش يوسع العملية العسكرية على أطراف وداخل مدينة غزة

وادعى أن نحو "100 ألف شخص غادروا المدينة".

وزعم "نقوم بالقضاء على بنى تحتية إرهابية، ونهدم أبراجًا مصنفة كأبراج إرهاب، وأقمنا منطقة إنسانية جديدة لتمكين المدنيين من الخروج إلى مكان آمن والحصول على مساعدات".

وادعى نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة، أن حركة حماس "تبذل كل جهد لمنع الغزيين من الخروج"، مضيفًا: "هم يريدون بقاءهم هناك ليكونوا درعًا بشريًا. لا يتورعون عن أي وسيلة".