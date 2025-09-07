مصر تتوج بفضية كأس الاتحاد للخماسي الحديث

توج الزوجي المصري المكون من فريده خليل ومعتز وائل بالميدالية الفضية في منافسات بطولة كأس الاتحاد للزوجي المختلط التي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو.

وجاء الزوجي المصري في المركز الثاني محققًا 1418 نقطة خلف الزوجي البيلاروسي المكون من انستاسيا مالاتشينوكا واكيم جينيدشيك الذي توج بالذهبية محققًا 1425 نقطة، فيما جاء الزوجي البيلاروسي الثاني المكون من فيوليتا هورييفا ماكسيم ماروك في المركز الثالث برصيد 1410 نقطة.

وبطولة كأس الاتحاد هي بطولة خاصة بمنافسات الزوجي المختلط بجوائز مالية كبرى.

وشهدت البطولة احتفاء كبير من الجماهير وأسرة الخماسي الحديث ببطلي مصر أبطال العالم لفردي السيدات والرجال فريده خليل ومعتز وائل، حيث التفت حولهم الجماهير وأبطال اللعبة المتواجدين تطالبهم بتوقيع الاوتوجرافات والتيشرتات.

ورافق اللاعبان المصريان المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة للاتحاد، ومحمد ابوهاشم مدرب البطلة فريدة.

وخلال البطولة تم الاحتفاء بقدامى اللاعبين والمدربين من خلال تقليد خاص ولقاء بين التلميذ واستاذه وذلك ممثلًا في المهندس شريف العريان ومدربه حين كان لاعبًا خلال أولمبياد برشلونة 1992، الروسي اولي خابلانوف المدير الفني للمنتخب المصري خلال الفترة من 1989 إلى 1992.

كما قام وفد مصر بزيارة السفارة المصرية في روسيا برفقة تاتينا اردابيفا رئيس الاتحاد الأوروبي للخماسي الحديث واستقبلتهم السيدة رحاب شاور القائم بأعمال السفير المصري بموسكو.