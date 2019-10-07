ضبط المتهمين بسرقة أموال من شركة بالسويس

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن السويس، من ضبط المتهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الشركات بالسويس.

ورد بلاغ لقسم شرطة السويس من محاسب بإحدى الشركات في منطقة "بور توفيق" بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبالغ مالية "عملات مختلفة" من داخل الشركة عمله ووجود آثار عنف بكالون باب الشركة من الداخل.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومباحث السويس، توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص: عامل بذات الشركة سبق اتهامه في قضية، وعامل بمعرض موبيليات، وصاحب محل حدايد وبويات.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظراً لعمله بالشركة وتردده على مقرها واحتفاظه بنسخة من مفتاح الباب الخاص بها وعلمه باحتفاظ إدارة الشركة بمبالغ مالية بداخلها؛ اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.