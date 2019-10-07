مرتضى منصور يعقد جلسة طارئة في الزمالك عقب التعادل مع إف سي مصر

يعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض للحديث معه حول التعادل مع أف سي مصر في الجولة الثالثة للدوري وأسباب تراجع الأداء