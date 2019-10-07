مرتضى منصور يعقد جلسة طارئة في الزمالك عقب التعادل مع إف سي مصر

يعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض للحديث معه حول التعادل مع أف سي مصر في الجولة الثالثة للدوري وأسباب تراجع الأداء
وسيتطرق رئيس النادي في الجلسة للحديث عن اراحة بعض العناصر الأساسية من المباراة الأخيرة، مع الدفع ببعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة لإعطاء الفرصة للجميع لتقديم نفسه.
وظهرت مطالب داخل مجلس إدارة الأبيض، بضم طارق يحيي في منصب المدرب العام بهدف تصحيح الأمور داخل الفريق بسبب تراجع المستوى في الآونة الأخيرة، وذلك قبل مباراة القمة المقبلة.