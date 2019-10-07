انطلاق أعمال المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية في دبي

انطلقت فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية اليوم الاثنين تحت شعار " استشراف المستقبل في الإسكان والتنمية الحضرية"، بمشاركة أكثر من 20 وزيراً عربيا وذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأفادت وكالة أنباء الأمارات "وام" بأن المنتدى يناقش آلية العمل على تطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات واستشراف التحديات المستقبلية وضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية، وطرح حلول عربية مبتكرة وجديدة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وتنظم المنتدى وزارة تطوير البنية التحتية الإماراتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.