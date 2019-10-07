رباعي الساكسفون الكوري يعزف مؤلفات مصرية وعالمية بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا لرباعي الساكسفون الكوري الذي يستضيف الفريق المصري "كايرو جروف باند"، في إطار خطتها لتقديم ألوان فنية من مختلف أرجاء العالم، وذلك في الثامنة مساء بعد غد الأربعاء على المسرح المكشوف.

ويتضمن البرنامج عددا من الألحان العربية منها: "حلوة يا بلدي - سالمة يا سلامة - وحياة قلبي"، إلى جانب مجموعة من المؤلفات في قوالب فنية متنوعة منها الكلاسيكية، المعاصرة، الجاز، البوب والتانجو، ومنها افتتاحية كانديد، متتابعة مدينة الملاهي، عالم جديد، سوسويز، مرحبا جود، هذا أنا، ميدلي بوب، المرح وأعلى المدينة.

يذكر أن عازفي رباعي الساكسفون الكوري تخرجوا في كلية الموسيقى بجامعة سول الوطنية وتكون بهدف نشر الثقافة الموسيقية العالمية من خلال آلة الساكسفون، قدم المئات من العروض الفنية الناجحة كما شارك في العديد من المهرجانات المحلية المتخصصة، أصدر أول ألبوماته بعنوان "دعونا نبدأ" معكم وضم ألوانا من الموسيقى التي يقدمها الفريق وحقق قبولا جماهيريا كبيرا.