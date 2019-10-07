تجديد حبس المتهم بقتل شخص خلال مشاجرة بين عدد من الأهالي بأسوان 15 يوما

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جددت نيابة كوم أمبو، حبس المتهم في واقعة مقتل الشخص 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان العشرات من أهل الخير والأجاويد بمدينة كوم أمبو، قاموا بتشييع جثمان قتيل المشاجرة التي وقعت بين عدد من الأهالي بمنطقة عزبة حجاجي، إلى مثواه بمقابر مدينة كوم أمبو.

كان تلقى الرائد كريم أبو العباس رئيس المباحث، بلاغا يفيد بمصرع شخص بعد اشتباكات بين عدد من الأهالي.

انتقلت قوة أمنية لمكان التشاجر، برئاسة النقيب أحمد مسعد، وتم فرض طوق أمني بالمنطقة وتمكنت من القبض على طرفي المشكلة.

وبتكيف التحريات تبين أن المشاجرة وقعت بسبب احتكاكات شباب عائلتين بمنطقة عزبة حجاجي.