يونايتد يكشف موقفه النهائي من عودة سانشيز للفريق

كشف تقرير صحفي عن موقف إدارة مانشستر يونايتد من استمرار التشيلي ألكسيس سانشيز، المعار بدوره إلى إنتر ميلان الإيطالي في الفترة الحالية.

وذكر أحد المصادر داخل نادي مانشستر يونايتد أن الإدارة لا ترغب في استمرار سانشيز مع الفريق عقب انتهاء إعارته إلى إنتر، حسبما أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأكد المصدر الذي تواصلت معه الصحيفة البريطانية أن إدارة يونايتد تعتزم بيع سانشيز، من أجل استرداد بعض الأموال لتعويض ما تكلفته خزينة النادي جراء ضم اللاعب التشيلي.

وأشارت الصحيفة أن سانشيز يعد هو اللاعب الأعلى راتبًا في صفوف الفريق، حيث يحصل على 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهذا الأمر هو الذي دفع إدارة يونايتد للتخلي عن اللاعب التشيلي، فضلًا عن عمره الذي شارف على الـ31.

يُذكر أن عقد الإعارة بين إدارتي إنتر ويونايتد، لا يتخلله شرطُا للشراء النهائي، وأن الأمور ستتوقف على الإتفاق بين الناديين.