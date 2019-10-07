افتتح رونالدو أراوخو، مشواره مع فريق برشلونة بطرد، وذلك في المباراة التي نجح فيها البلوجرنا في تحقيق الانتصار على ضيفه إشبيلية برباعية نظيفة في ختام مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الشاب رونالد أراوخو، الذي تعرض للطرد في المباراة: «أعتقد أن الكرة لم تستحق الطرد، لأنني لم أشاهد الهجمة على الفيديو ولكنني كان ربما الكتف كان أمام الكتف، أنا أطول، هو سقط، علينا أن نراجع الفيديو».

وأكد: «لست سعيدا ببدايتي وبتدشين مسيرتي مع الفريق بهذه الطريقة».

وأردف: «بطبيعة الحال أنت يجول في رأسك فيلم كل ما حصل من أجل أن تصل إلى هذه اللحظة، عائلتي كانت سعيدة للغاية بما وصلت إليه، سعيد بتدشين مسيرتي والوصول إلى هذه المباراة وتحقيق هذه البداية».