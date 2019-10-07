عبدالعال يعترض على نائب تحدث عن رشاوى الشهر العقاري: كلام غير مسؤول

قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة "رشوة عمل التوكيل بالشهر العقاري وصلت 600 جنية"، التي ذكرها النائب محمد عطا سليم، مؤكدًا أن هذا كلام غير مسؤول.

ورد ذلك إبان مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها.

وصرح النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، بأن رشوة عمل التوكيل بالشهر العقاري وصلت لـ600 جنيه، وهذا أمر غير مقبول، ليتدخل رئيس المجلس منزعجًا، ويطالب بحذف هذه العبارة، مؤكدًا أن هذا الكلام غير مسؤول و"مينفعش يتقال عندي هنا بالصورة دي، وأنت رجل محامي وأي تصرف بهذا الشكل يتقدم بشكوى رسمية".