توقف حركة الطيران في مطار تيجل في برلين دقائق بعد مشاهدة طائرة مسيرة

قال أحد الطيارين في مطار برلين تيجل في العاصمة الألمانية إنه شاهد طائرة مسيرة تحلق في الأجواء القريبة من المطار.

وتوقفت حركة الطيران في المطار بضعة دقائق، دون أن يتضرر أحد من الركاب، حسبما قال متحدث باسم الهيئة الألمانية لمراقبة الطيران، اليوم الاثنين، في برلين.

وأكد المتحدث أن هذه الواقعة لم تؤد إلى اضطراب جداول الإقلاع والهبوط، وأنه لم تشاهد طائرات مسيرة أخرى في منطقة المطار.

ولم يتبين بعد ما إذا كانت الطائرة المسيرة على صلة بالاحتجاجات التي تنظمها حركة "تمرد ضد الانقراض" التي تطالب صناع القرار السياسي في ألمانيا باتخاذ ما يلزم من أجل حماية المناخ، حيث كان نشطاء تابعون للحركة قد احتلوا اليوم الاثنين نقاطا مرورية هامة في العديد من كبريات المدن الأوروبية، وذلك للفت الأنظار لكارثة التغير المناخي.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت المطارات الألمانية، هي الأخرى هدفا لهذه العمليات.