إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات الجزائرية بولاية تمنراست

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، أن إرهابيًا مطلوبًا سلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية (تمنراست) جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية في (تمنراست)، وهو المدعو العربي لادمي سيد أحمد، والتحق بالجماعات الإرهابية عام 2008، وكان بحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف و3 خزن ذخيرة مملوءة".

وأضافت: "أن دورية للجيش دمرت مخبأ للإرهابيين يحتوي على قنبلتين تقليديتي الصنع وأغراض مختلفة؛ إثر عملية بحث وتمشيط بولاية (سكيكدة)، فيما أوقفت دوريات أخرى للجيش عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيسمسيلت (شمال غرب) وخنشلة (شمال شرق).

وأشارت إلى أن حرس السواحل أحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ79 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف (شمال)، وهران ومستغانم (شمال غرب)، في حين تم توقيف 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين أميناس وتيارت وغرداية.