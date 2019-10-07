إيقاف التصديقات الجديدة للجامعات الحكومية والخاصة بالسودان

أصدرت رئيسة المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي بالسودان، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، انتصار صغيرون الزين قرارا، اليوم الاثنين، بإيقاف التصديقات الجديدة للجامعات والكليات الحكومية والخاصة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن هذا القرار تم إلحاقه بقرار يقضي بإيقاف كافة التصديقات الجديدة للكليات والبرامج بالجامعات، والكليات الخاصة، لافتة إلى أن وزيرة التعليم العالي وجهت الجهات المعنية بوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

وأكدت صغيرون أن المرحلة القادمة تستوجب مراجعة وتقويم الجامعات الحكومية والخاصة، في كافة أنشطتها الأكاديمية والتعليمية ومراجعة الأداء فيها.