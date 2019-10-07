رئيس جامعة بنى سويف: شراء الطلاب للكتاب الجامعي «ليس إجباري»

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف كليتي التربية والسياحة والفنادق لمتابعة سير العملية التعليمية.

وحاور رئيس الجامعة الطلاب وحثهم على الانتظام في حضور المحاضرات، والحرص على تحصيل دروسهم بانتظام، موجهًا بضرورة حصر كافة المشكلات التي تواجه الطلاب ووضع حلول سريعة لها، مؤكدا حرص الجامعة على تذليل كافة العقبات أمام أبنائها الطلاب.

كما وجه بمتابعة صيانة كافة قاعات التدريس بشكل مستمر، والاهتمام بالشكل الجمالي للكليات، وتخصيص مقاعد لجلوس الطلاب بحرم الكليات وتخصيص مكان لإنشاء كافتيريا بكلية السياحة والفنادق.

وشدد على أن شراء الطلاب للكتاب الجامعي ليس إجباري، كما أن هناك انضباط في سعر الكتاب الذي يتم تحديده من خلال لجنة متخصصة.

أما فيما يخص المصروفات، أكد رئيس الجامعة أن المصروفات تدفع على قسطين تخفيفا على الطلاب وأولياء الأمور، حيث يحصل كافة الطلاب على نسبة الخصم المقررة على أن تتكفل الجامعة بسداد المصروفات كاملة للطلاب غير القادرين بعد الانتهاء من عمل البحث الاجتماعي.