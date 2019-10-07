قطاع الحكم بمجلس الوزراء السوداني يُجيز «الخطة الإسعافية» لمائتي يوم

أجاز قطاع الحكم والإدارة، بمجلس الوزراء السوداني، خلال اجتماع ترأسه، الفريق ركن، جمال الدين عمر وزير الدفاع - خطة القطاع "الإسعافية " لمائتي يوم، والتي جاءت وفقا لأولويات الحكومة الانتقالية.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء السوداني، اليوم الإثنين، بأن تلك الأولويات تتمثل في : وقف الحرب ، وتحقيق السلام العادل، ومعالجة الأزمة الإقتصادية، وذلك بالعمل على إيقاف التدهور الاقتصادي، وإرساء أسس التنمية المستدامة؛ من خلال برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وفقا للأسبقيات ، ومواجهة تحديات الفترة الانتقالية ، والعمل على تخفيف أعباء المعيشة للمواطنين.

وأكد الاجتماع ، أهمية إحكام التنسيق فيما يتعلق بالمشروعات المشتركة لوزارات القطاع، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشروعات.

وأوصى قطاع الحكم والإدارة - خلال الاجتماع - برفع الخطة إلى مجلس الوزراء لإجازتها.