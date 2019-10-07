ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها على المستويات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية؛ بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام

المشترك.

وأكد ولي عهد أبوظبي، خلال اللقاء، أن بلاده حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان في مختلف المجالات، وتقف إلى جانبها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها إلى التنمية والتطور.

ومن جانبه، أعرب سعد الحريري عن شكره لدولة الإمارات وقيادتها على دعمهم المستمر للبنان والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات التي يتعرض لها.. مؤكدا أن هذا الدعم هو تجسيد لنهج مستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في علاقاتها مع لبنان وشعبه.