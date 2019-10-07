فان دايك: تفاجئت بخسارة السيتي ولا ننظر لفارق النقاط

أكد الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، أنه تفاجئ من خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بهدفين نظيفين في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "بالتأكيد لقد فوجئت بخسارة السيتي أمام وولفرهامبتون".

وأضاف: "الجميع توقع أن المباراة ستكون صعبة، حينما يلعب السيتي على أرضه لا يحدث أن تنتهي المباراة وهو لم يسجل هدف واحد على الأقل".

وعن مشوار السيتي في الدوري، قال فان دايك: "أعتقد أنه يجب أن نركز على ما نقدمه فقط، ولا نهتم بفارق النقاط بيننا وبين أي فريق آخر بما فيهم السيتي".

ليفربول يتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 24 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن السيتي صاحب المركز الثاني.