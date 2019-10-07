صلاح يفوز بجائزة رجل العام في 2019

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اختارت مجلة «جي كيو» العالمية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للفوز بجائزة رجل العام في 2019 بالحفل المقام بمدينة أبوظبي الإماراتية.

وشهد الحفل المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة حضور العديد من نجوم الشرق الأوسط بمختلف المجالات.

صلاح كان قد تعرض لإصابة في مباراة ليفربول وليستر سيتي بالبريميرليج، والتي أقيمت السبت الماضي، وانتهت بفوز الليفر (2-1).

وسجل صلاح مع ليفربول خلال 12 مباراة حتى الآن منذ بداية الموسم 6 أهداف بواقع هدفين في دوري أبطال أوروبا و4 أهداف بالبريميرليج.

يذكر أن صلاح كان قد حقق مع ليفربول لقبين في عام 2019 هما دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي والسوبر الأوروبي على حساب توتنهام، وفاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي.