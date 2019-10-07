فالفيردي: طرد ديمبيلي ضد إشبيلية؟ لا يجيد تحدث الإسبانية

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تعجب إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة من تعرض ثنائي فريقه أرواخو وعثمان ديمبيلي للطرد أمام إشبيلية.

وفاز برشلونة على إشبيلية برباعية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في مباراة شهدت طرد المدافع الشاب رونالد أرواخو.

وقال فالفيردي عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "البطاقات الحمراء قرار الحكم ولكن لا أعتقد أن أرواخو فعل شيئا يستحق عليه الحصول على الطرد".

وأضاف "أما ديمبيلي من الصعب جدا عليه أن يتحدث جملة كاملة باللغة الإسبانية، فكيف سيوجه حديث غير لائق لحكم المباراة".

وعن خط وسط فريقه قال "أنهينا مباراة إنتر ميلان في دوري الأبطال بهذه المجموعة في خط الوسط لذلك أردت أن أمنحهم الاستمرارية".