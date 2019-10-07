إخلاء محكمة ومقر للشرطة في باريس بعد إنذار بوجود قنبلة

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أخلت قوات الأمن الفرنسية، مساء الاثنين، محكمة ومقر للشرطة في ضاحية ناتير بالعاصمة باريس، بعد إنذار بوجود قنبلة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.