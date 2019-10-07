إخلاء محكمة ومقر للشرطة في باريس بعد إنذار بوجود قنبلة

أخلت قوات الأمن الفرنسية، مساء الاثنين، محكمة ومقر للشرطة في ضاحية ناتير بالعاصمة باريس، بعد إنذار بوجود قنبلة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.