 إخلاء محكمة ومقر للشرطة في باريس بعد إنذار بوجود قنبلة - بوابة الشروق
الإثنين 7 أكتوبر 2019 1:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

إخلاء محكمة ومقر للشرطة في باريس بعد إنذار بوجود قنبلة

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 1:42 م | آخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 1:42 م

أخلت قوات الأمن الفرنسية، مساء الاثنين، محكمة ومقر للشرطة في ضاحية ناتير بالعاصمة باريس، بعد إنذار بوجود قنبلة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك