 الشرطة الهولندية تعتقل نحو 50 شاركوا في احتجاجات «تمرد ضد الانقراض» - بوابة الشروق
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الشرطة الهولندية تعتقل نحو 50 شاركوا في احتجاجات «تمرد ضد الانقراض»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمستردام - د ب أ
نشر فى : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 1:30 م | آخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 1:30 م

اعتقلت الشرطة في العاصمة الهولندية أمستردام، نحو 50 شخصا شاركوا في احتجاجات تابعة لحركة "إكستنكشين ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) العالمية لنشطاء التغير المناخي.

وقالت الشرطة إن المعتقلين تم احتجازهم بصورة مؤقتة، بعد رفضهم ترك حاجز أقاموه على طريق رئيسي في وسط المدينة، مضيفة أن الاحتجاجات قد انتهت الآن.

وبدت عملية الشرطة لفض المتظاهرين، سلمية، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وتدعو حركة "إكستينكشن ريبيليون" الحكومات إلى "قول الحقيقة" حول تغير المناخ، وإلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2025.

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