سينسي يغيب عن المنتخب الإيطالي بسبب الإصابة

خرج ستيفانو سينسي لاعب إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم من حسابات المنتخب الإيطالي في مباراتيه المقبلتين بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعدما تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة القمة بين إنتر ميلان ويوفنتوس أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين أن سينسي /24 عاما/ سيغيب عن صفوف المنتخب في مباراته أمام نظيره اليوناني بالعاصمة الإيطالية روما يوم السبت المقبل، والتي قد يحسم المنتخب الإيطالي التأهل للنهائيات من خلالها في حالة الفوز.

وفي المباراة التالية، يحل المنتخب الإيطالي ضيفا على منتخب ليشتشتاين في 15أكتوبر.

وكان سينسي قد خرج مصابا خلال الشوط الأول من المباراة التي خسرها إنتر أمام يوفنتوس 1 / 2 .