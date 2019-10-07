

شريفة فاضل عن الأغاني الوطنية الحالية: التقليد لا يمكن يكون زي الأصل



قالت الفنانة شريفة فاضل، عن ذكريات حرب السادس من أكتوبر 1973، إنها كانت من أصعب ما مرت به في حياتها لأنها ذكرى استشهاد ابنها في الحرب، مؤكدة أنها تماسكت من أجل والدتها والتي شاركتها فى تربية ابنها معها.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنها فكرت في تسجيل أغنية لأم البطل وليس للشهيد، وذلك لأنها مرت بما تمر به أم الشهيد، مشيرة إلى أن من أصعب المواقف أن تغني الفنانة لابنها الشهيد وهي فعلت ذلك.

وتابعت: «رغم أن الهدف من الأغنية كان بث روح الحماس والفرحة في نفوس الجنود وهما على الجبهة إلا أنها لم تستطيع أن تمنع نفسها من التعبير عن إحساسها بعد استشهاد ابنها أثناء تسجيل الأغنية، لذا توقفت فيها أكثر من مرة من كثرة البكاء والحزن»، موضحة أنه لا يوجد أحسن من الأم المصرية فهي مصدر المقاومة في جميع الجبهات.

أما عن الأغاني الوطنية الحالية أشارت إلى أنها لم تعد مثل السنوات الماضية نظرًا لاختلاف الأجيال والأحدث أيضًا، معقبة «التقليد لا يمكن يكون زي الأصل».

ونوهت بأنها كانت تتوقع أن تتوج أكثر من ذلك ليس لكونها أم شهيد بل لأنها فنانة قبل أي شيء.