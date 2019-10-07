 حازم إمام يكشف سر تعادل الزمالك مع إف سي مصر - بوابة الشروق
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حازم إمام يكشف سر تعادل الزمالك مع إف سي مصر

إبراهيم سعيد
نشر فى : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 1:27 ص | آخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 1:27 ص
علق حازم إمام نجم الزمالك السابق ، علي تعادل القلعة البيضاء مع إف سي مصر الصاعد بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام فى ختام الجولة الثالثة ، من منافسات الدوري الممتاز .
 
وقال إمام، في حديثه بأحد القنوات التلفزيونية، مساء أمس الأحد: "الزمالك لا يزال الطريق طويلا أمامه ولابد أن لا يستمع للأشخاص الذين يتحدثون أن الدوري ضاع منه أو فقده" .
 
وشدد إمام ، على أن لابد من الزمالك أن يتعلم عما حدث اليوم في التشكيل ووضع 7 لاعبين لآول مرة مع بعض دون حدوث أي تجانس بينهم .
 
وتابع ، أن ثبات التشكيل الأهم فى تلك فترة الزمالك حتي لو هناك لاعب لم يؤد بالشكل المطلوب دعه يستمر لفترة لحين يصل لتجانس مع اللاعبين .

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