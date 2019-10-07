حازم إمام يكشف سر تعادل الزمالك مع إف سي مصر

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق ، علي تعادل القلعة البيضاء مع إف سي مصر الصاعد بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام فى ختام الجولة الثالثة ، من منافسات الدوري الممتاز .
وقال إمام، في حديثه بأحد القنوات التلفزيونية، مساء أمس الأحد: "الزمالك لا يزال الطريق طويلا أمامه ولابد أن لا يستمع للأشخاص الذين يتحدثون أن الدوري ضاع منه أو فقده" .
وشدد إمام ، على أن لابد من الزمالك أن يتعلم عما حدث اليوم في التشكيل ووضع 7 لاعبين لآول مرة مع بعض دون حدوث أي تجانس بينهم .
وتابع ، أن ثبات التشكيل الأهم فى تلك فترة الزمالك حتي لو هناك لاعب لم يؤد بالشكل المطلوب دعه يستمر لفترة لحين يصل لتجانس مع اللاعبين .