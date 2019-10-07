حازم إمام يكشف سر تعادل الزمالك مع إف سي مصر

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق ، علي تعادل القلعة البيضاء مع إف سي مصر الصاعد بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام فى ختام الجولة الثالثة ، من منافسات الدوري الممتاز .

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق ، علي تعادل القلعة البيضاء مع إف سي مصر الصاعد بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام فى ختام الجولة الثالثة ، من منافسات الدوري الممتاز .

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق ، علي تعادل القلعة البيضاء مع إف سي مصر الصاعد بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام فى ختام الجولة الثالثة ، من منافسات الدوري الممتاز .