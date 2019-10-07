تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين، طعن 11 ضابطًا وأمين شرطة من قوة قسم شرطة حدائق القبة على حكم الجنايات بحبسهم لمدة عام مع وقف التنفيذ في اتهامهم بقتل 22 شخصًا وإصابة 44 آخرين من المتظاهرين المتجمهرين أمام قسم الشرطة إبان أحداث ثورة يناير.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 11 ضابطًا وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ، وبراءة 3 آخرين، لاتهامهم في القضية.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال الأحداث وذلك بدافع بث الرعب والخوف في قلوب المتظاهرين وتفرقتهم.

وأسندت النيابة، للمتهمين، تهم استخدم الأسلحة النارية والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لاستخدام تلك الأسلحة في تلك الأحوال، موضحة أن المتهم الأول العميد إيهاب خلاف قام بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين من سلاحه الميري أمام قسم شرطة حدائق القبة الأمر الذي أسفر عن مقتل الكثيرين منهم وإصابة آخرين.