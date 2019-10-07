مليون طن من الماء المشع فى فوكوشييما مصدر صداع للحكومة اليابانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب فيضان مدمر مفاعل فوكوشيما منذ أعوام، متسببا بأضرار فى المفاعل النووى وأضرار أخرى للمنطقة بأسرها على المدى البعيد، كان أبرزها تجمع الماء المشع حول المفاعل، ومن ثم وجدت الحكومة اليابانية نفسها أمام مشكلة كيفية التخلص من ذلك الماء الذى أصبح تخزينه عبأ حقيقي بينما يشكل التخلص منه مهمة أصعب.

وتعرض قناة "فرانس 24" تفاصيل أزمة تخلص الحكومة اليابانية من الماء المشع وما يترتب عليه من جدل واسع ومخاوف بيئية إذا تم تصريف ذلك الماء فى المحيط.

وبمرور الأيام وصل منسوب الماء المخزن أسفل المفاعل فى خزانات خاصة لمليون طن بمعادل زيادة 150 طن يومى ما دفع الحكومة اليابانية للتفكير جديا فى تصريف تلك الكميات صعبة التخزين فى المحيط.

وتتسرب تلك المياه إلى منطقة المفاعل عالية الإشعاع من عدة مصادر هى مياه التبريد الموجودة أصلا بالمفاعل إلى جانب مياه الأمطار والمياه الجوفية فى المنطقة القريبة.

ولاستيعاب الأمر بنت الحكومة اليابانية آلاف الأبراج من الخزانات مكان حقول الكرز حول المفاعل حيث يستوعب كل من الأبراج 1200 طن مياه.

وتستعد شركة تيبكو المالكة للمفاعل والمسؤولة من قبل الحكومة عن حل مشاكله لبناء المزيد من الأبراج والتى تستطيع تحمل الأزمة حتى صيف عام 2022 وفقا لجونيشى ماتسومادو المسؤول بالشركة.

وتكافح تيبكو لتقليل كمية الماء المتسرب لداخل المفاعل عبر نظام ضخ وتصفية يعمل على فصل الماء المعرض حديثا للإشعاع بسرعة وتصريفه للخارج.

وتعد منطقة تخزين المياه مكانا خطرا لا يسمح بدخوله سوى بارتداء الثياب الواقية المألفة من بذلة سميكة تحوى جيوبها أجهزة لقياس الإشعاع إلى جانب الجوارب ذات الـ3 طبقات والقفازات المبطنة والقبعة المبطنة التى تعلوها خوذة للحماية إضافة لأحذية مخصصة بينما يتم حرق كل ذلك اللباس بعد استخدامه.

ويبرر كاتسوتوشى أوياما مسؤول السلامة تيبكو اتخاذ تدابير عالية حين دخول المخازن لأنها تحوى النويدات المشعة كما هو الحال تماما حال دخول المفاعل نفسه.

وتسعى تيبكو لإعادة معالجة الماء المطهر من الإشعاع، حيث لم يتمكن نظام المعالجة القديم من تطهيره من عنصر سترانتيوم 90 المشع، ولكن الخطة الجديدة تهدف لتخفيض النويدات المشعة فى العناصر الخطرة بمعدل 60 نويدة وهو المعدل المطلوب وفقا لمعايير وكالة الطاقة الذرية.

وحسب فرانس 24، لا يزال عنصر التراديوم المشع عصيا على النظام الجديد ليطهر الماء منه ولذلك سيبقى فى الماء حال تصريفه للخارج ولكن التراديوم يتواجد بشكل طبيعى فى البيئة ولا يأدى للإضرار بالبشر إلا بتركيزات عالية وفقا لوكالة الطاقة الذرية.

ويقول كياتشو ماكايمى مدير مركز البحث الإشعاعى بهيئة الزراعة والثروة السمكية فى فوكوشيما، إن تصريف المياه المشعة للمحيط حتى بعد التأكد من مدى الأمان فى ذلك يبقى تصرفا خاطئا إذ بشأنه الإضرار بتجارة الأسماك والثمار فى المدينة والتى ستتأثر سمعتها بمثل هذا الإجراء.

وعلى الصعيد الحكومى فلا تسعى الحكومة لتصريف الماء المشع فى المحيط فى الفترة القادمة، حيث تريد الحفاظ على أفضل سمعة لليابان قبيل استقبال دورة الألعاب الأولمبية 2020.

وأما نشطاء البيئة ومنظمة السلام الأخضر فيعارضون خطة شركة تيبكو بتصريف الماء المشع بشدة ولا يرون فى تيبكو القدرة على إدارة مثل تلك العملية.