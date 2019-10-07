 بعد فوزه بجائزة نوبل للطب.. سير راتكليف يشكر زملاءه وعائلته على دعمهم - بوابة الشروق
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بعد فوزه بجائزة نوبل للطب.. سير راتكليف يشكر زملاءه وعائلته على دعمهم

الفائزين
الفائزين
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 11:28 م | آخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 11:28 م

وجه العالم البريطاني سير بيتر راتكليف، الشكر إلى الأشخاص العديدين الذين ساعدوه حتى حصل على جائزة نوبل في الطب لعام 2019.

ونقل معهد فرانسيس-كريك في العاصمة البريطانية لندن اليوم الاثنين عن راتكليف قوله:" لقد تلقيت دعما قويا على مدار السنوات من العديد من الأشخاص".

ويشغل راتكليف (65 عامًا) منصب مدير البحث الإكلينيكي في هذا المعهد.

وقال راتكليف إن جائزة نوبل تعد تقديرا " للمختبر ولهؤلاء الذين ساعدوني على إنشائه وعملوا معي في المشروع على مدار السنوات"، وأضاف أنه يدين بالفضل في الحصول على هذه الجائزة للعديد من الباحثين الآخرين في هذا المجال كما أنه مدين بالفضل في ذلك لأسرته بشكل خاص لأنها أبدت اللين مع كل الأشياء الجيدة والسيئة.

وحصل راتكليف على جائزة نوبل في الطب بالمشاركة مع زميليه الأمريكيين ويليام كايلين وجريج سيمنزا، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.


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