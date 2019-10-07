نائب رئيس الوزراء العماني يلتقي وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي

التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، اليوم الاثنين، بوزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي الذين يحضرون اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي تستضيفه السلطنة حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم خلال الاجتماع، الذي عقد بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، مناقشة أهمية تضافر كافة الجهود لتفعيل التعاون الخليجي من خلال إقامة المزيد من المشروعات المشتركة بين دول المجلس، كما تم استعراض ما اتخذ من خطوات هادفة لتسهيل إجراءات التبادل التجاري وإلى دعم التكامل من خلال إقامة السوق الخليجية المشتركة.

وأعرب آل سعيد عن تقدير سلطنة عمان لجهود المجلس المبذولة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لدفع مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.