«يونيسيف» تقدم 832 ألف جرعة لقاح للكوليرا إلى السودان

قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" 832 ألف جرعة لقاح للكوليرا للسودان.

ووصلت إلى السودان طائرة محملة بالشحنة الأولى من لقاح الكوليرا، وأوضحت المنظمة في السودان أنه تمت طباعة كروت التطعيم كخطوات تحضيرية، لتدشين الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد الكوليرا في ولايتي النيل الأزرق (جنوب السودان) وسنار (شمال النيل الأزرق)، يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أن حملة التطعيم تُنفذ بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية ووزارتي الصحة في ولايتي سنار والنيل الأزرق، ومنظمة الصحة العالمية، والتي تستهدف أكثر من 1.6 مليون شخص، ممن هم أكبر من عام.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت قبل أيام، ارتفاع عدد مصابي الكوليرا، في الولايتين إلى 226 مصابًا، فيما توفي 8 أشخاص جراء إصابتهم بالكوليرا.