أحمد حسن يكشف الفوارق بين فايلر وميتشو

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، عن الفوارق بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وعن الصربي ميتشو مدرب الزمالك.

وقال حسن في تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم الأثنين أن فايلر يمتلك شخصية جيدة وتواصل مع نادي أندرلخت البلجيكي لمعرفة معلومات أكثر عن فايلر وأكدوا له أنه مدرب متحفظ ولكن لم تظهر طريقته حتى الأن مع الأهلي.

وأضاف : "السويسري أعطى للاعبي الأهلي الحرية حيث استطاع أن يجهز 20 لاعب على الأقل، وأصبح هناك تنافس كبير بين اللاعبين، والنتائج تساعده على ذلك بكل تأكيد".

وعن مدرب الزمالك أكد نجم المنتخب السابق أن ميشتو مدرب كبير في القارة الإفريقية ويمتلك لاعبين مميزين لكنه يقوم بإجراء العديد من التغييرات في الفريق وهذا عيب لدى الصربي.

وواصل : "هناك مشكلة في أداء الزمالك"، لابد من خلق داوفع جديده للاعبين من أجل عودة الفريق للأداء الجيد مرة أخرى".

وعن بيراميدز قال الصقر :" بيراميدز يمتلك فريق كبير من الموسم المنقضي وقام بتدعيم صفوفه بعناصر جديدة بالانتقالات الصيفية الحالية وعلى الفريق أن يخلق دوافع جديدة للمنافسة بقوة على لقب الدوري وفي حال غياب هذه الدوافع سيغيب بيراميدز عن المنافسة على لقب الدوري".