ناشطون يغلقون طريقا رئيسيا أمام وزارة الدفاع البريطانية

أغلق ناشطون تابعون لحركة "إكستينكشن ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض)، طريقا رئيسيا أمام وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، من خلال استخدام نموذج لصاروخ "ترايدنت" ذي القدرات النووية، بينما تجمع آلاف المؤيدين لبدء الاحتجاجات العالمية للجماعة.

وقال نشطاء إن هناك 23 شخصا اعتقلوا عندما حاولت الشرطة فض "حصار السلام"، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وأفادت شرطة العاصمة لندن باعتقال 21 من متظاهري حركة "تمرد ضد الانقراض" فجر اليوم الاثنين، ولكنها قالت إنها "ليس لديها مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة"، كما احتلت جماعات دينية "جسر لامبيث" في لندن اليوم الاثنين.

وخطط المتظاهرون لاحتلال العديد من المواقع الأخرى، اليوم الاثنين، كجزء من خطة لحركة "تمرد ضد الانقراض"، "لاحتلال مراكز السلطة، سلميا، وإغلاقها حتى تعمل الحكومات على مواجهة حالات الطوارئ المناخية والبيئية".

وقالت الحركة في المملكة المتحدة في بيان صادر لأنصارها أمس الأحد، إنها ستكون "أكبر حركة تجددية للعصيان المدني في التاريخ".

وتدعو حركة "إكستينكشن ريبيليون" الحكومات إلى "قول الحقيقة" حول تغير المناخ، وإلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2025.