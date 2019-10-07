عمر حبشي: المدرب أخبرنا أن الفوز على الزمالك سهل

كشف عمر حبشي مهاجم نادي اف سي مصر، عن ما قاله مدرب الفريق للاعبين بين شوطي اللقاء أمام الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

ويعتبر هدف عمر حبشي في مرمى الزمالك، هو الأول لنادي اف سي مصر في تاريخ الدوري الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليرفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، وحقق اف سي مصر النقطة الثانية له في الدوري ليحتل بذلك المركز الخامس عشر.

وقال عمر في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "شرف كبير التسجيل في نادي الزمالك أو في أي فريق كبير في الدوري، لأن كل الفرق صعبة، نسير خطوة بخطوة، مباراة بمباراة، لا ننظر لأي فريق سواء كان كبيرًا أو صغيرًا".

وأضاف: "خسرنا المباراة الأولى بسبب قلة الانسجام بين اللاعبين، وهدفنا الرئيسي هو البقاء في الدوري الممتاز، لكننا نادي صغير بطموح كبير جدًا، أخدنا نقطة من نادي الزمالك".

وعن ما قاله المدرب للاعبين بين الشوطين أتم حبشي: "استمروا كما أنتم ومن السهل تحقيق الفوز على الزمالك".