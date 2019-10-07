صحيفة «ميرور» تكشف تطورات جديدة في إصابة صلاح

كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية تطورات جديدة بشأن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، التي تعرض لها خلال مباراة ليستر سيتي التي أقيمت مساء السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الـ8 من الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز الريدز (2-1).

ميرور ذكرت أن الفحوصات الأولية أثبتت أن إصابة صلاح خلال ليستر ليست بالخطيرة كما كان يخشى النادي.

وكان كلوب قد أثار القلق لجماهير الليفر بعدما قال في تصريحات عقب لقاء ليستر:"كيف لصلاح أن يكون بخير، وهو يتواجد داخل غرفة خلع الملابس، ولا يستطيع السير".

يذكر أن صلاح كان قد تعرض لتدخل عنيف على قدمه اليسرى من قبل حمزة شودري لاعب ليستر سيتي في الدقيقة 88 من زمن اللقاء ولم يستطع استكمال الدقائق المتبقية من المباراة وغادر أرضية الملعب ودخل آدم لالانا بدلا منه في الوقت الضائع من المواجهة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبرصيده 24 نقطة ويبعد عن مانشستر سيتي الوصيف بفارق 8 نقاط.