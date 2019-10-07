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أعلن نبيل القروي -المرشح بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسة التونسية وزعيم حزب "قلب تونس"- أن حزبه تصدر النتائج الأولية في الانتخابات التشريعية التونسية التي جرت أمس الأحد.

وقال القروي، في رسالة نشرت على صفحته بـ"فيسبوك": "بعد مسار انتخابيّ طويل واستثنائيّ ومعقّد، يهمّني أن أتوجّه للشعب التونسيّ العظيم وإلى الناخبين الفعليين تحديدا بأسمى آيات الشكر على ثقتكم الغالية، بفضلكنّ وبفضلكم أعلن انتصار حزب (قلب تونس) بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعيّة في 6 أكتوبر2019. وأعلن كتلته البرلمانيّة الأولى في مجلس نوّاب الشعب".

وتستعرض "الشروق" أبرز معلومات حول حزب "قلب تونس".

1- حزب حديث التأسيس، حيث أعلن تدشينه يوليو الماضي، وكان يعرف في السابق بـ"الحزب التونسي للسلام الاجتماعي".

2- زعيم الحزب هو رجل الأعمال والمرشح الرئاسي نبيل القروي.

3- خاض الحزب الانتخابات البرلمانية في 33 دائرة انتخابية، مع 8 سيدات و25 رجلا في القائمة.

4- برنامج الحزب يتلخص في 4 محاور:

- السياسة: دولة تستمع إلى كل مواطن.

- التعليم: حتى يتم تقييم مهارات الجميع وتكييفها مع وظائف الغد.

- الصحة: نحو تغطية صحية شاملة ونظام صحي عام متطور ومتنقل لفائدة سكان المناطق النائية.

- الطوارئ الاجتماعية: إنشاء شبكة أمان اجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن.

5- تتلخص رؤية الحزب في 6 جمل تبدأ بـ"معا": (معا نعتبر أنّ التقدّم وحده سيعيد لشعبنا كبرياءه وآماله - معا نؤمن بالإنصاف - معا نؤمن بوطن بلا إقصاء - معا نؤمن بعالم ملئ بالأمل - معا نؤمن أنّنا بالتجديد والتنمية والتضامن سنخلق قيما اقتصادية جديدة نتقاسمها - معا نؤمن بأنّ التعاطف والصدق هما القيمتان الرّاسختان في مشروعنا).