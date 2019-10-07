منظمة حقوقية: كل طفل نشأ في أفغانستان خلال 18 عاما عانى من الحرب

قالت منظمة معنية بحقوق الاطفال في بيان لها، اليوم الاثنين، إن كل طفل وُلد ونشأ في أفغانستان خلال السنوات الـ18 الماضية، قد عانى وتأثر من الحرب والصراع في بلده.

ويأتي البيان الصادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال"، في اليوم الذي يوافق مرور 18 عاما على التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان، عقب هجمات 11 من سبتمبر 2001.

ووفقا للبيان، فإن "هناك ما يقدر بنحو 20 مليون طفل أستيقظوا يوميا وهم ينتابهم الخوف من الأعيرة النارية أو القنابل أو القتل، أو من أن يتعرضوا للتشويه في شوارعهم أو مدارسهم أو منازلهم".

وأضاف البيان أن هناك 12500 طفل إما قتلوا أو تعرضوا للتشويه خلال الفترة بين عام 2015 وعام 2018.

كما أن هناك 3.7 مليون طفل - 60 % منهم من الفتيات – متسربين من التعليم، بينما يحتاج 3.8 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية.

ويتحمل الأطفال والنساء وطأة الحرب الوحشية القائمة في أفغانستان، وبحسب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما)، فقد قُتل أو أُصيب أكثر من 46 ألف مدني خلال الفترة بين يناير من عام 2009 ويونيو من عام 2019.

يشار إلى أن عناصر طالبان وتنظيم داعش الإرهابي، هما الجماعتين الرئيسيتين اللتين تقاتلان الحكومة في أفغانستان.