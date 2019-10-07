بونوتشي: نستمتع بتلك المباريات لكننا في حاجة للتحسن

أعرب ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس عن سعادته بما حققه فريقه من فوز أمام نظيره إنتر ميلان في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
وحقق "البيانكونيري" فوزًا بهدفين لهدف، ليتصدر الكالتشيو بفارق نقطة عن "النيراتزوري".
وقال بونوتشي في تصريحاته التي نقلتها "سكاي إيطاليا": "لقد تمكنا من التعامل مع لحظات المباراة المختلفة بثقة في أنفسنا، ولكن أيضًا بالتواضع".
وأضاف: " لقد حافظنا على الكرة بشكل مريح ولم نعاني حقًا عندما كانت الكرة مع الإنتر، أعتقد أننا رأينا يوفنتوس رائعًا هذا المساء، ولكن أيضًا يمكن أن يتحسن بشكل كبير".
وتابع : " كانت تلك المباراة التي نتمتع بها، كان هناك الكثير من القوة والحيوية الجسدية، ولكن يكون هذا صحيح عندما تكون هناك مباراة من هذا المستوى وتكون على المحك".
وعن لمسة يد دي ليخت والتي تسببت في احتساب ركلة جزاء للإنتر، علّق بونوتشي: "أعرف أن خسارة جورجيو تشيليني كانت سيئة حقًا لنا، سواء داخل أو خارج الملعب، كان علي أن أعطي أكثر مما فعلته في الموسم الماضي، والذي كان عامًا غريبًا بالنسبة لي على أي حال".
وواصل مدافع اليوفي: "أشعر أن الناس يؤمنون بي الآن، وأنا الآن المدافع الأقدم في الفريق، وأنه من واجبي مساعدة زملائي ذوي الخبرة الأقل في الفريق".
وأختتم : "أعتقد أن لدينا بعض التفاصيل التي تحتاج بالفعل إلى التحسن، وإذا أمكننا الحفاظ على التركيز أكثر، وأن نصبح أكثر صلابة وتصميمًا، فيمكننا اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام".