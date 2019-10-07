بونوتشي: نستمتع بتلك المباريات لكننا في حاجة للتحسن

وقال بونوتشي في تصريحاته التي نقلتها "سكاي إيطاليا": "لقد تمكنا من التعامل مع لحظات المباراة المختلفة بثقة في أنفسنا، ولكن أيضًا بالتواضع".

وقال بونوتشي في تصريحاته التي نقلتها "سكاي إيطاليا": "لقد تمكنا من التعامل مع لحظات المباراة المختلفة بثقة في أنفسنا، ولكن أيضًا بالتواضع".

وقال بونوتشي في تصريحاته التي نقلتها "سكاي إيطاليا": "لقد تمكنا من التعامل مع لحظات المباراة المختلفة بثقة في أنفسنا، ولكن أيضًا بالتواضع".

وأضاف: " لقد حافظنا على الكرة بشكل مريح ولم نعاني حقًا عندما كانت الكرة مع الإنتر، أعتقد أننا رأينا يوفنتوس رائعًا هذا المساء، ولكن أيضًا يمكن أن يتحسن بشكل كبير".

وأضاف: " لقد حافظنا على الكرة بشكل مريح ولم نعاني حقًا عندما كانت الكرة مع الإنتر، أعتقد أننا رأينا يوفنتوس رائعًا هذا المساء، ولكن أيضًا يمكن أن يتحسن بشكل كبير".

وأضاف: " لقد حافظنا على الكرة بشكل مريح ولم نعاني حقًا عندما كانت الكرة مع الإنتر، أعتقد أننا رأينا يوفنتوس رائعًا هذا المساء، ولكن أيضًا يمكن أن يتحسن بشكل كبير".

وتابع : " كانت تلك المباراة التي نتمتع بها، كان هناك الكثير من القوة والحيوية الجسدية، ولكن يكون هذا صحيح عندما تكون هناك مباراة من هذا المستوى وتكون على المحك".

وتابع : " كانت تلك المباراة التي نتمتع بها، كان هناك الكثير من القوة والحيوية الجسدية، ولكن يكون هذا صحيح عندما تكون هناك مباراة من هذا المستوى وتكون على المحك".

وتابع : " كانت تلك المباراة التي نتمتع بها، كان هناك الكثير من القوة والحيوية الجسدية، ولكن يكون هذا صحيح عندما تكون هناك مباراة من هذا المستوى وتكون على المحك".