باكستان توقف مسيرة ناشطين لعبور خط السيطرة في كشمير

أعلن مسؤولون اليوم الاثنين، أن السلطات في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير منعت نشطاء جماعة انفصالية من القيام بمسيرة إلى الحدود الفعلية مع الهند في المنطقة المتنازع عليها.



وبدأ نشطاء من جماعة "جبهة تحرير جامو وكشمير" المسيرة يوم الجمعة لعبور خط السيطرة، وهو خط حدودي يقسم كشمير بين الهند وباكستان.



وأراد النشطاء عبور خط السيطرة للاحتجاج على خطوة هندية في أغسطس، حيث تم إعلان تجريد كشمير الهندية من الوضع الخاص بالحكم الذاتي الذي تتمتع به.



وقال زعيم الاحتجاج عبد الحميد بوت اليوم الاثنين: "نريد عبور الخط الفاصل بين الكشميريين، لكن تم توقيف مسيرتنا".



وتريد جبهة تحرير جامو وكشمير، تحرير إقليم كشمير من سيطرة كلا البلدين، ولديها تاريخ من محاولات تجاوز خط السيطرة، الذي لا تعترف به المجموعة كحدود شرعية.



وذكر مشتاق مينهاس، وزير الإعلام في كشمير الباكستانية، أن الشرطة أقامت حواجز لمنع المحتجين من الاقتراب لمسافة ثمانية كيلومترات من الحدود.



وقال مينهاس: "إنها منطقة مسلحة للغاية، وهناك ألغام في كل مكان... لا نريد تعريضهم للخطر".



وأضاف أن المسؤولين سوف يلتقون قادة الاحتجاج لإقناعهم بإلغاء المسيرة.



ويتزايد الغضب في باكستان والمنطقة الخاضعة لسيطرتها من كشمير بعد قرار الهند الصادر في الخامس من أغسطس وما أعقبه من إغلاق للمنطقة مع فرض قيود على الحركة والاتصال.