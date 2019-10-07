الرئيس العراقي: المظاهرات جاءت على خلفية البؤس والشعور العام بحاجة البلد إلى الإصلاح

علق الرئيس العراقي، برهم صالح، على المظاهرات التي شهدتها العراق مؤخرًا، قائلًا إنه "يجب أن نتصارح جميعًا بأن هذه الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والمظالم والشعور العام بحاجة البلد إلى الإصلاح".

وأضاف في كلمة وجهها اليوم الاثنين، إلى الشعب العراقي، أن "تحصين البلاد من المؤامرات يأتي من خدمتنا لشعبنا أولًا، ومن شعور شعبنا بالرضا ومشاركته في مسؤولية بناء البلد، فشعبنا وقواه الأمنية هو من واجه الإرهاب وسطر مآثر ستذكرها الأجيال جيلًا بعد جيل".

وتابع أن البلاد تعاني منذ سنوات طويلة من سوء الخدمات والبطالة وانعدام فرص العمل، مضيفًا: "الاقتصاد العراقي تعرض للاستنزاف بسبب التحديات الأمنية، والانتصار على داعش لم يكن بلا أثمان غالية في الأرواح ومقدرات الدولة، لكن الفساد المالي والإداري عرقل فرص التقدم وكبل إمكانيات الوطن الكفيلة بنقل شعبنا إلى مصاف آخر".