 تحرير 10 محاضر وضبط 40 مخالفة أمام المدارس في حملة بمرسى مطروح - بوابة الشروق
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تحرير 10 محاضر وضبط 40 مخالفة أمام المدارس في حملة بمرسى مطروح

مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح
مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح
أحمد سباق
نشر فى : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 9:52 م | آخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 9:52 م

قال اللواء وليد المعدواي، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إنه تم تحرير 10 محاضر وضبط 40 مخالفة، في حملة مكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق لإزالة كافة أنواع إشغالات الطريق المحيطة بالمدارس بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء الاحياء وجهاز النظافة وتحسين البيئة .

وأزيلت إشغالات أصحاب محلات الأثاث المستعمل على الأرصفة بمنطقة الطبية وذلك استجابة لشكاوى عدد كبير من سكان المنطقة وتطبيق القانون على كل يقوم بإشغال الشارع بدون وجه حق، مع مواصلة حملات إزالة إشغالات الطريق بجوار أسوار المدارس والأرصفة والشوارع والميادين.

وأكد رئيس مجلس ومدينة مرسي مطروح، أنه تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المحاضر للعرض علي النيابة العامة.


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