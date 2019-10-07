بعثة الاتحاد الأوروبي تشيد بنجاح الانتخابات التشريعية التونسية وحسن سير العملية الانتخابية

أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التونسية بنجاح الانتخابات التشريعية وحسن سير العملية الانتخابية، لافتة إلى أن الإعلام والحملات الانتخابية التزما بالضوابط المطلوبة.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فابيو ماسيمو كاستالدو، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بدار الضيافة بقرطاج- إن تونس تمثل نموذجًا ناجحًا في الديمقراطية في شمال إفريقيا وفي الشرق الأوسط، إلا أن هناك بعض النقاط التي يجب العمل على تحسينها وتنظيمها، ومن أهمها مسألة تمويل الأحزاب.

ونوه كاستالدو -بحسب بيان لرئاسة الحكومة التونسية- بأن اجتماعه بالشاهد كان فرصة مهمة للتأكيد على قوة العلاقات التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي، وللحديث حول القضايا الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا الذي يؤثر على تونس والاتحاد الأوروبي، وحول التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر تونس.