ألمانيا تحذر تركيا من القيام بحملة عسكرية شمالي سوريا

حذرت الحكومة الألمانية تركيا بشدة من القيام بحملة عسكرية شمالي سوريا.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر، اليوم الاثنين، بالعاصمة برلين: "تتعامل الحكومة الاتحادية بشكل جدي تماما مع الإعلانات المتكررة من ساسة أتراك ببدء عملية عسكرية أحادية الجانب في شمالي سوريا".

وأضافت: "مثل هذا التدخل العسكري يمكن أن يؤدي إلى تصعيد آخر في سوريا"، ولكنها أعربت في الوقت ذاته عن تفهمها للمصالح الأمنية لتركيا في المنطقة الحدودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية ستيفه ألتر إن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أوضح لممثلي الحكومة التركية في أنقرة الأسبوع الماضي، أن الحكومة الاتحادية "لديها مشكلاتها" مع الخطط التركية بشأن تأسيس "منطقة أمنية" لتطوين لاجئين في سوريا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إن تركيا تقف على أعتاب القيام بمهمة عسكرية في سوريا سيتم القتال فيها "جوا وكذلك من القوات البرية".

وأجرى أردوغان اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، وأشار البيت الأبيض إلى أنه لن يقف أمام القيام بأية عملية، مضيفا أن القوات الأمريكية لن تكون متمركزة مستقبلا "في المنطقة المجاورة".

من جانبه، قال يورجن هارت، المتحدث باسم شؤون السياسة الخارجية بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، إنه من المحتمل زيادة عدد الأشخاص الذين يضطرون للجوء خارج سوريا بسبب القيام بعملية تركية هناك.

وأكد هارت أنه بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بشأن تعيين لجنة دستورية لسوريا، يجب التركيز حاليا بشكل أكبر على تحقيق "أوجه تقدم في التهدئة السياسية للبلاد".