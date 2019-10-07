أكد وليد توفيق حارس مرمى نادي إف سي مصر، أنه فريقه فرط في الفوز أمام نادي الزمالك، بعدما أضاع زميله في الفريق أحمد الشيخ انفراد في الدقائق الأخيرة أمام الأبيض.
وقال توفيق في تصريحاته تلفزيونية، مساء أمس الأحد: "فرطنا في الفوز بعدما أهدرنا انفراد في الدقيقة 90 كان من الصعب على المنافس العودة بعدها إلى المباراة."
وتابع: "بالتأكيد كانت لهم (الزمالك) فرص على مدار المباراة، لكن توقيت الانفراد الذي أهدرناه كان سيمنحنا انتصار هام."
وأضاف: "بعد التعادل مع أسوان في الجولة الماضية كان هدفنا هو تحقيق الفوز على الزمالك لأن نقاط المباراة كانت ستمثل لنا أهمية كبيرة في باقي مشوارنا."
وواصل: "أطالب الناس بالصبر على الفريق، نادي مصر فريق جيد ومجتهد، ونعمل من أجل البقاء في الدوري الممتاز، وأعد إذا استمر الأداء بشكل تصاعدي لن نهبط."