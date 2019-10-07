أكد وليد توفيق حارس مرمى نادي إف سي مصر، أنه فريقه فرط في الفوز أمام نادي الزمالك، بعدما أضاع زميله في الفريق أحمد الشيخ انفراد في الدقائق الأخيرة أمام الأبيض.

أكد وليد توفيق حارس مرمى نادي إف سي مصر، أنه فريقه فرط في الفوز أمام نادي الزمالك، بعدما أضاع زميله في الفريق أحمد الشيخ انفراد في الدقائق الأخيرة أمام الأبيض.

أكد وليد توفيق حارس مرمى نادي إف سي مصر، أنه فريقه فرط في الفوز أمام نادي الزمالك، بعدما أضاع زميله في الفريق أحمد الشيخ انفراد في الدقائق الأخيرة أمام الأبيض.