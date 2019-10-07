لوبيتيجي: الهزيمة من برشلونة قاسية وغير مستحقة

أبدى جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية اعتقاده بعدم عدالة النتيجة التي تلقاها الفريق أمام برشلونة، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير برباعية نظيفة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن لليجا.

وأكد، عقب اللقاء في تصريحاته والتي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية : «خسرنا منباراة خضناها بحماس كبير وشخصية، أعتقد أنا سيطرنا على مجريات المباراة في النصف ساعة الأولى وحصلنا على فرص حقيقة للغاية، لقد أضر بنا الهدف الأول وكان من الصعب شرح تقدم الخصم بثلاثية في الاستراحة».

وتابع: «أعتقد أننا دخلنا الشوط الثاني بشكلٍ جيد، ولكن لم نستطع أيضًا السيطرة على زمام الأمور بالمباراة، كما أنني أرى أننا صنعنا فرصًا كثيرة قبل لاعبي الخصم، ولكنهم استطاعوا تسجيل ثلاثة أهداف بمرمانا دون الحصول على فرص حقيقية».

وأضاف: «كانت الهزيمة قاسية، لا يروق لي استخدام كلمة غير عادلة في وصف تلك الهزيمة، ولكنها بالتأكيد غير مستحقة، أعتقد أننا كنا شجعان، ولكننا افتقدنا إلى الثقة أمام المرمى».

وأردف: «وفي الشوط الثاني حاولنا نسيان النتيجة وما حدث في الشوط الأول وخاطرنا بشكلٍ أكبر، كما أننا قمنا بتغيير طريقة لعبنا، وهو ما سار على نحو جيد لمدة 15 دقيقة، ولكننا لم نتمكن أيضًا من اغتنام الفرصة التي صنعناها».