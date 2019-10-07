نجاح مصر في تنظيم بطولة العالم لرواد السلاح يبهر الجميع

عبر رئيس اتحاد السلاح، عبد المنعم الحسيني، عن سعادته الشديدة، بالحفل المبهر لافتتاح بطولة العالم لرواد السلاح، والظهور بهذا الشكل، والتنظيم الرائع الذى أبهر الجميع دون استثناء ونال الإشادات من الاتحاد الدولى للعبة وجميع الدول المشاركة.

وأكد الحسيني أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها قادرة على إنجاح أي حدث، موجهاً شكره لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، علي مجهوداته الرائعة ودعمه المستمر لإنجاح أي حدث رياضي عامة وبطولات السلاح خاصة.

وتابع رئيس اتحاد السلاح، أن مصر تمتلك لأول مرة، منتخب رواد مكون من 20 لاعبا ولاعبة يشاركون في البطولة الجارية والتي تستضيفها الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، رفقة 46 دولة مشاركة في البطولة، بجانب 9 دول للحكام بمجمل مشاركة 56 دولة.

وأوضح الحسيني أن البطولة تروج بشكل كبير للسياحة وسمعة مصر التنظيمية، حيث يتوجه اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة لزيارة المتحف المصري، وينظم الإتحاد جولات سياحية للتعريف بمعالم مصر السياحية.

ومن جهته قال مدحت البكري، مدير بطولة العالم لرواد السلاح مصر 2019، أن نجاح حفل الافتتاح واليوم الأول، يأتي وراءه 12 لجنة ساهمت في الحدث ونجاحه.