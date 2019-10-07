دعوة وزراء المجموعة الاقتصادية إلى الحضور أمام «النواب»

دعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى أول اجتماع لها، اليوم، «عقب انتخاب هيئة مكتبها، قبل أيام»، إلى حضور وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة، إلى البرلمان، لاستعراض التقييم الرسمى لما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وقال وكيل اللجنة أشرف العربى، «الذى ترأس الاجتماع»: إن المواطنين هم أولوية اللجنة فى دور انعقاده الخامس والأخير، مضيفا «علينا استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية، المسئولين عن برنامج الإصلاح الاقتصادى، للاستماع إلى تقييمهم بشأن البرنامج، ومعرفة ما تم إنجازه، وما لم يتحقق من أهدافه، وذلك عقب انتهاء مصر من البرنامج الذى كانت مدته ثلاثة أعوام».

وأشار وكيل اللجنة إلى أن الإصلاح الاقتصادى لن يؤتى ثماره المرجوة، طالما ارتبط فقط بالموازنة العامة للدولة، وتحميل أعبائها على المواطن، متابعا: «سيكون منهج عملنا فى الفترة المقبلة، إلقاء الضوء على الأثر التشريعى للقوانين الاقتصادية التى وافقت عليها اللجنة، وأقرها مجلس النواب، خلال أدوار الانعقاد السابقة، وتتويجا لمجهود أعضاء اللجنة، حتى يتبين للرأى العام الدور الرقابى للجنة، جنبا إلى جنب مع دورها التشريعى الملموس.

من ناحيتها، قالت عضوة اللجنة النائبة ثريا الشيخ: «إن الحكومة جعلت من البرلمان اسفنجة تمتص غضب الشعب. الشعب مستاء مننا»، مضيفة: «احنا اللى بنتشتم فى الشارع، وآن الأوان أن يحصل المواطن على جزء من حقه».

وأضافت الشيخ، خلال كلمتها فى الاجتماع: «أنه يجب إقالة الحكومة بالكامل لأنها لا تعمل لصالح المواطن ولا تتحرك إلا فى إطار المبادرات الرئاسية التى يطلقها رئيس الجمهورية فقط، ولا نجد أى تحرك حكومى إلا بعد توجيهات الرئيس».