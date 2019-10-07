 الرئيس العراقي: لا شرعية لأي نظام لا يعمل على تحقيق تطلعات العراقيين - بوابة الشروق
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الرئيس العراقي: لا شرعية لأي نظام لا يعمل على تحقيق تطلعات العراقيين

علم العراق
علم العراق
محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 8:54 م | آخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 8:54 م

 

أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، عن قيامه بعدد من الإجراءات على إثر المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، ومن ضمنها فتح تحقيق قضائي للوقوف على أسباب العنف في الاحتجاجات.

وأضاف في كلمة وجهها اليوم الاثنين، إلى الشعب العراقي، أنه يجب على الجهات المختصة محاسبة المسؤولين عن إراقة الدم العراقي، متابعًا: "سنعمل على دعم تشكيل لجنة خبراء مستقلين، وفتح باب الحوار البناء مع القوى الفاعلة وفي مقدمتها أبناؤنا المتظاهرون".

وأوضح الرئيس العراقي أن السلطات لم تصدر أي تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين، مؤكدًا أنه لا شرعية لأي نظام سياسي لا يعمل على تحقيق تطلعات العراقيين.

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